В Азербайджане отметят юбилей музея литературы имени Низами Гянджеви

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.
В 2020 году исполняется 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно распоряжению, Национальная академия наук Азербайджана совместно с министерством культуры Азербайджана подготовит и осуществит план мероприятий, посвященных 80-летию Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.