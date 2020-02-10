В Азербайджане отметят юбилей музея литературы имени Низами Гянджеви

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

В 2020 году исполняется 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно распоряжению, Национальная академия наук Азербайджана совместно с министерством культуры Азербайджана подготовит и осуществит план мероприятий, посвященных 80-летию Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

| 2020-02-10T20:52:01+00:00 10 февраля 2020, 21:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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