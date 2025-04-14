Перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса скончался 13 апреля в возрасте 89 лет. Автора романов «Разговор в «Соборе»» и «Зеленый дом» считали живым классиком латиноамериканской литературы. Нобелевскую премию по литературе ему присудили в 2010 году.
Льоса умер в столице Перу, Лиме, в окружении семьи и «в мире с собой», сообщил его сын Альваро Варгас Льоса, известный политический комментатор, в социальной сети X.
Сын писателя уточнил, что публичной церемонии прощания не будет.
Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в городе Арекипа. В 1950-х годах он начал публиковать свои книги. Первый роман Варгаса Льосы «Город и псы» (в оригинале La ciudad y los perros, также известен как «Время героя»), обличал коррупцию и насилие в перуанской военной школе.
Вместе со вторым романом Льосы, которая называлась «Зеленый дом», «Город и псы» стал основой для литературного движения «латиноамериканский бум» 1960-1970-х годов, которому были присущи экспериментальные формы и ярко выраженная политическая тематика, отражающая хаос и перемены на континенте.
Среди других авторов «латиноамериканского бума» — Габриэль Гарсиа Маркес из Колумбии, Хулио Кортасар и Хорхе Луис Борхес из Аргентины, а также Карлос Фуэнтес из Мексики.
За свою жизнь Марио Варгас Льоса написал около 50 произведений, которые были переведены более чем на 45 языков. Он стал лауреатом множества престижных наград, включая Премию Мигеля де Сервантеса — главную литературную награду для испаноязычных произведений.
В 2010 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе, где его назвали «божественно одаренным рассказчиком».
В своих произведениях Варгас Льоса постоянно возвращался к темам авторитаризма, насилия и мачизма.
Он всегда был политически активен и прошел путь от симпатий к Кубинской революции до либертарианства. В 1990 году он баллотировался на пост президента Перу от правоцентристской коалиции, однако проиграл выборы Альберто Фухимори.
В поздних произведениях писатель обращался к самым разным историческим фигурам, включая ирландского националиста Роджера Кейсмента — роман «Мечта кельта» вышел в 2010 году.
В 2023 году Варгас Льоса объявил, что его роман «Я посвящаю вам свое молчание» станет последней книгой в его литературной карьере.
Последние годы жизни он провел в Перу, а также в Мадриде, в Испании. (bbc.com)