Перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса скончался 13 апреля в возрасте 89 лет. Автора романов «Разговор в «Соборе»» и «Зеленый дом» считали живым классиком латиноамериканской литературы. Нобелевскую премию по литературе ему присудили в 2010 году.

Льоса умер в столице Перу, Лиме, в окружении семьи и «в мире с собой», сообщил его сын Альваро Варгас Льоса, известный политический комментатор, в социальной сети X.

Сын писателя уточнил, что публичной церемонии прощания не будет.

Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в городе Арекипа. В 1950-х годах он начал публиковать свои книги. Первый роман Варгаса Льосы «Город и псы» (в оригинале La ciudad y los perros, также известен как «Время героя»), обличал коррупцию и насилие в перуанской военной школе.

Вместе со вторым романом Льосы, которая называлась «Зеленый дом», «Город и псы» стал основой для литературного движения «латиноамериканский бум» 1960-1970-х годов, которому были присущи экспериментальные формы и ярко выраженная политическая тематика, отражающая хаос и перемены на континенте.