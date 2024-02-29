Президент Аргентины Хавьер Милей хочет провести саммит латиноамериканских стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией.

В интервью британской газете Financial Times он сообщил, что определяет приоритетными альянсы со «странами, которые защищают свободу», включая Соединенные Штаты Америки и Израиль, который он посетил в феврале, а также Украину.

Милей заявил, что планирует провести «саммит латиноамериканской поддержки» Украины уже в этом году — он не стал раскрывать детали. Журналисты отмечают, что его позиция резко отличается от позиций президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.