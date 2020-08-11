В Азербайджане отметят юбилей Ахмедийи Джебраилова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия Ахмедийи Джебраилова.

Как сообщает Report, в сентябре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения храброго сына азербайджанского народа, видного представителя антифашистского Движения сопротивления в период Второй мировой войны, легендарного партизана Ахмедийи Микаил оглу Джебраилова.

В целях обеспечения проведения 100-й годовщины со дня рождения отважного сына азербайджанского народа Ахмедийи Джебраилова Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством обороны Азербайджанской Республики, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем легендарного партизана Ахмедийи Джебраилова.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.