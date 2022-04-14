Для въезда в Азербайджан требование предъявить ПЦР-тест отменяется.

Это нашло отражение в постановлении Кабмина от 14 апреля.

Для въезда в Азербайджан отменяется представление документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста от COVID-19.

Во время внутренних полетов у пассажиров не будет требоваться документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста от COVID-19.

С 15 апреля пассажирам регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку, проходящего по территории Исламской Республики Иран, также не потребуется сдавать ПЦР-тест на COVID-19.