Сегодня — День национального кино, профессиональный праздник, утвержденный 18 декабря 2000 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Кинематографическая общественность широко отмечает этот день. Сюрпризы приготовлены и для любителей азербайджанского кино.

Как сообщили # в Министерстве культуры, 2 августа в 19:00 в связи со 124-й годовщиной создания азербайджанского кино и Днем национального кино Министерство культуры на площади перед Центром Гейдара Алиева организует масштабное мероприятие с участием деятелей культуры, искусства, киносообщества и победителей конкурса короткометражных фильмов «Большое возвращение».

Участникам мероприятия будут представлены к просмотру новые короткометражные фильмы молодых режиссеров.

В Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова по случаю Дня кино организована виртуальная выставка «2 августа – День азербайджанского кино».

В экспозиции — документы, фотографии, книги и статьи, отражающие историю азербайджанского кино.

Желающие ознакомиться с выставкой могут пройти по ссылке: http://anl.az/el/vsb/Milli_kino_gunu/index.

Киностудия «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы провела «День азербайджанского кино». На мероприятии состоялась презентация нового логотипа и сайта киностудии, а также были объявлены победители конкурса сценариев на тему «Карабах» по случаю 100-летия киностудии, которое будет отмечаться в 2023 году.

В Азербайджанском государственном фильмофонде организована выставка, посвященная Дню национального кино. Выставка организована совместно с киностудией «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.

Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) также отмечает День национального кино и представил национальную кинопремию. В этом году кинопремии удостоен народный художник Рафик Насиров, отметивший 75-летний юбилей.