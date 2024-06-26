26 июня в Украине празднуют День крымскотатарского флага – символа единства, преемственности поколений крымских татар и борьбы за свободу и право на самоопределение.

Золотая тамга на поле небесного цвета – символ национального возрождения крымских татар. В 1917 году Первый Курултай утвердил этот флаг в качестве национального. День крымскотатарского флага отмечают с 2010 года. Зародившаяся на полуострове традиция сегодня существует и на материковой части Украины. В самом же Крыму после 2014 года он стал символом сопротивления крымских татар российской агрессии и способом выражения идентичности.

Утром 26 июня у здания Киевской городской госадминистрации подняли крымскотатарский флаг. В церемонии, в частности, принимал участие глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.