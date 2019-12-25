В Азербайджане откроются новые частные лаборатории по пищевой безопасности

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) проводит работу по открытию новых частных лабораторий по пищевой безопасности.

Об этом сказал в среду советник председателя АПБ Эльхан Микаилов.

«В этом году состоялись встречи с предпринимателями по разработке эскизного проекта модельных лабораторий, определению перечня лабораторного оборудования, подготовке руководства по процедурам аккредитации лабораторий», — сказал он.

По его словам, в настоящее время Агентство начало сотрудничать с несколькими частными лабораториями.

«Мы уже получили согласие двух лабораторий на взаимное признание результатов исследований. В этих лабораториях обеспечивается проведение исследований, необходимых для выдачи сертификата на экспортную продукцию», — сказал Микаилов.

Напомним, что сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках «Проекта поддержки экспортеров» проходит встреча с предпринимателями.(Trend )