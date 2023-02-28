В Азербайджане начинается прием заявлений для поступления в вузы и колледжи.

Первый этап приема заявлений для всех абитуриентов будет осуществляться с 1 по 15 марта 2023 года.

На втором этапе приема заявлений (для абитуриентов, желающих участвовать в конкурсе по I, II, III и IV группам специальностей), желающие участвовать в первой попытке второго этапа приемного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей с 15 апреля по 5 мая 2023 года должны выбрать группу специальности и пройти регистрацию на сайте ГЭЦ eservices.dim.gov.az/erizebak/erize Регистрация для участия во второй попытке второго тура приемного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей будет проводиться с 5 по 25 июня 2023 год