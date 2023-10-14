Налоговые поступления в госбюджет продолжили расти и в этом году тоже. Прогресс не может не радовать, однако природа столь выраженной динамики в условиях замедления экономического роста вызывает вопросы.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на министра экономики Микаила Джаббарова, за январь-сентябрь текущего года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики поступило 12 млрд 810,7 млн манатов, что на 22,6% больше тех же месяцев прошлого года. По словам главы экономического ведомства, за последний год налоговые поступления в ненефтегазовом секторе увеличились на 19,3% и составили 7 млрд 425,8 млн манатов. «Для сохранения положительной динамики поступлений мы продолжим работать для достижения еще более выраженных результатов прозрачности бизнес-среды и совершенствования налогового администрирования», — сообщил М. Джаббаров.

Интрига в том, что на фоне бурного роста налоговых отчислений ВВП республики замедлился и составил в январе – сентябре 0,8%. Для сравнения, за те же месяцы прошлого года официальная статистика анонсировала экономический рост на уровне 5,6%. Таким образом, налоговые отчисления в государственную казну многократно выросли, а экономический рост оказался значительно ниже прошлогоднего. Предваряя вопрос, как такое вообще возможно, профильное ведомство ссылается на налоговые реформы, выводящие из тени экономику и подстегивающие динамику роста государственных сборов. В этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 14 987 миллионов манатов.

Планируемые доходы в госбюджет: 14,93 млрд манатов поступят по линии Государственной налоговой службы, 5,73 млрд манатов – Государственного таможенного комитета, 11,74 млрд манатов – трансферт из Государственного нефтяного фонда, 801 млн манатов – внебюджетные доходы бюджетных организаций, прочие доходы – 580,8 млн манатов.

«На первый взгляд, результат по налоговым сборам, действительно, позитивен, — говорит экономист Натиг Джафарли в беседе с #. – Однако правительство, как обычно, никак не поясняет эту статистику и не объясняет причины роста. Касаясь оснований увеличения налоговых поступлений, в руководстве Минэкономики обычно ссылаются на собственные меры по обелению экономики, проведенные реформы и многолетнюю борьбу с площадью тени». По мнению аналитика, все это поддержало динамику роста налоговых поступлений в бюджет, но только обеление не может быть основанием ежегодно растущих показателей, ведь это не бесконечный процесс. Эксперт уверен, что главной причиной роста налоговых поступлений является рост цен.

«Минэкономики не имеет никакого отношения к росту поступлений в государственный бюджет из нефтегазового сектора, — говорит он. – Увеличение в этом сегменте является следствием подорожания нефти на мировых рынках. Когда цены на нефть и газ повышаются, растут доходы компаний и, соответственно, уплачиваемые ими налоги в государственную казну тоже увеличиваются». Похожие процессы наблюдаются и в ненефтяном сегменте налоговых поступлений. По словам аналитика, все дело в высокой инфляции:

«Цены растут, поэтому оборот бизнеса возрастает в абсолютном выражении, — поясняет Н. Джафарли. – Соответственно увеличиваются и налоговые поступления с этого оборота – налоги на прибыль, НДС. По официальным данным, инфляция остается на двузначном уровне, влияя на рост доходов и налоговых поступлений. Ведь если бы такое рекордное увеличение налоговых поступлений было обусловлено органическими предпосылками, тогда мы испытали бы взрыв экономической активности – рост рабочих мест, появление новых сфер производства и услуг, изобилие товаров».

По его словам, увеличение налоговых поступлений на растущей цене нефти, газа и инфляции нельзя назвать экономическим успехом: «Если рост налогов не обусловлен экономической активностью, создается дополнительная нагрузка на население, ведь бизнес не платит налоги из своего кармана, а повышает цены для конечного потребителя».