В январе-октябре этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 5 млрд 475,287 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В том числе, за последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 25,7% — до 1 млрд 705,395 млн манатов, по НДС — снизились на 2,35% до 3 млрд 569,867 млн манатов, акцизам — снизились на 11,9% — до 164,521 млн манатов, а по дорожному налогу — снизились на 2,8% — до 35,504 млн манатов.