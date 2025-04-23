Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров предлагает усилить просветительские меры для противостояния уклонению от уплаты таможенных платежей. С такой инициативой глава ГТК выступил по случаю встречи «Цифровая таможня и медиа».

По его убеждению, люди зачастую с легкостью расходуют средства на личные нужды, но не желают расставаться с кровными за обязательные таможенные пошлины. «Поэтому важно активизировать просветительскую работу, — полагает главный таможенник. –Тем, кто привозит из-за рубежа товары, нужно понимать, что их платежи — это вклад в общее благосостояние республики. С этой точки зрения чрезвычайно важна и роль средств массовой информации».

Аргументом в пользу ответственного отношения к таможенным сборам Ш. Багиров приводит следующее: «Средства, которые граждане платят при импорте товаров, в конечном итоге возвращаются им же в виде государственных услуг. Поэтому таможенные платежи – это вклад в развитие страны, и граждане должны относиться к ним ответственно».

Однако наши СМИ, поясняет он, подчас критикуют таможенные органы. «Анализируя такие публикации, понимаешь, что в массе случаев критика – результат непонимания технических аспектов и нормативных процедур», — сообщил председатель ГТК и предложил углублять сотрудничество с медиа во избежание подобных недоразумений.

К вопросу, можно ли изменить отношение к таможенным сборам в обществе, представители экспертных кругов подходят с немалой долей скепсиса. По словам экономиста Натига Джафарли, граждане не стремятся платить эти сборы, поскольку думают прежде о своих первостепенных нуждах:

«На самом деле люди озабочены более насущной материей, — парирует он. – Граждане думают о коммунальных расходах, дорожающей жизни, и про те естественные потребности, которые при нынешних ценах уже не могут себе позволить. В семьях подрастают дети, увеличиваются расходы… К тому же люди не уверены, что уплаченные деньги в каком-то виде вернутся. И потом, облагая граждан высокими сборами на товары, особенно для личных нужд, у нас развивают не собственное производство, а стремятся заработать на производящей стороне».

По идее, говорит Н. Джафарли, уплаченные на таможне деньги косвенно возвращаются гражданам: «Ведь налоги и таможенные сборы поступают в бюджет, а оттуда они расходуются на нужды жителей республики, включая их зарплаты и пенсии. Но в бюджете есть и другие расходы… Проблема в том, что граждан не информируют о многих тратах. Высший орган финансового аудита Счетная палата ежегодно выявляет сверхнормативных расходов на сотни миллионов, но это не сопровождается какими-то мерами, за это никого не наказывают».

Эксперты и профильные чиновники признают: государственные сборы в стране высокие, но угол зрения на проблему у сторон различается:

«Мы уже много лет предлагаем взглянуть на экономику с другого ракурса. Если гражданин платит меньше налогов и пошлин, деньги остаются при нем, а в случае с бизнесом снижение налоговой и таможенной нагрузки позволяет вкладывать финансовый излишек в компанию, создавать дополнительные рабочие места и развиваться. Такой подход поддержит рост экономики и фискальные сборы в государственный бюджет. Но в правительстве рассуждают иначе. Мол, граждане платят высокие государственные сборы для своей же пользы: мы соберем эти деньги и потратим на них же. В этом заключается принципиальное различие в наших подходах к проблеме».

По оценкам экономиста Акифа Насирли, увеличивающиеся налоговые и таможенные сборы не коррелируют с развитием бизнеса и его производственным ростом. «В прошлом году таможенные поступления в государственный бюджет составили 6 млрд 648,705 млн манатов, что на 4,9 процентов больше позапрошлогоднего уровня, — говорит эксперт. – Весьма интересны причины столь резкого роста, ведь по результатам некоторых финансовых циклов государственные сборы демонстрируют 40 – 50-процентное восхождение».

По его уточнению, быстрый рост фискальных поступлений вторая после монополий преграда развитию экономики. Такое можно считать нормой, если число предпринимателей и объемы их производства соответствуют темпам прироста налоговых и таможенных отчислений, говорит А. Насирли.