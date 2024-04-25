Все уровни российской власти должны быть задействованы в решении задачи по улучшению демографической ситуации в России, заявил в четверг президент Владимир Путин.

«Важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи», — сказал Путин в обращении к участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции.

Многодетность, по словам президента, должна стать одним из ключевых условий «уверенного развития государства и нравственного благополучия общества».

«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности — приоритетная общенациональная задача», — подчеркнул Путин. Он добавил, что, помимо чиновников, к этой работе должны быть подключены институты гражданского общества, средства массовой информации, а также «проекты в самых разных сферах» — от здравоохранения и образования до экономики и культуры.

Перед началом четвертого президентского срока в 2018 году Путин требовал за 6 лет остановить естественную убыль населения России, которая возобновилась вскоре после аннексии Крыма и к тому моменту составляла 300 тысяч человек.

И хотя на реализацию этой задачи в рамках нацпроекта «Демография» из федерального бюджета было потрачено 4 триллиона рублей, естественная убыль населения лишь ускорилась: за 2018–23 гг Россия потеряла еще 3,4 млн человек в результате превышения смертности над рождаемостью.

По итогам 2023 года, согласно данным Росстата, в России появились на свет 1,264 млн детей, что стало минимумом с 1999 года. По сравнению с 2014 годом рождаемость обвалилась более чем на треть.

Если исключить из статистики аннексированный Крым и Чечню (данные по ней не учитывались в 1993–2003 гг.), то число родившихся детей на сопоставимой территории — 1,215 млн — является антирекордом за всю современную историю страны, отмечал ранее демограф Алексей Ракша. Примерно столько же появлялось на свет в Российской империи на рубеже XVIII–XIX веков, указывал он.

Численность населения России сократится через 25 лет на 10 миллионов человек, следует из пересказа доклада Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук газетой The Moscow Times.

На начало текущего года, согласно докладу РАН, население России составляло 146,2 млн человек. Эти данные включают население аннексированного Крыма, но не включают другие украинские регионы, об аннексии которых заявила Москва. По прогнозам учёных, к 2035 году оно сократится до 142 миллионов человек, а к 2050-му – до 136 миллионов.