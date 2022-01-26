В Азербайджане меняется порядок государственной регистрации религиозных организаций.

Это отражено в проекте изменений, предлагаемых в Части II и III статьи 12 Закона «О свободе вероисповедания».

Согласно изменениям, религиозные организации (религиозные общины с учетом документов, предусмотренных частью третьей настоящей статьи) обращаются за государственной регистрацией с заявлением, в котором прилагаются учредительный протокол, устав органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, а также иные документы, предусмотренные законом “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”.

Для государственной регистрации религиозного центра, религиозных управлений, религиозных образовательных учреждений представляются учредительный документ и устав соответствующего органа исполнительной власти».