В Азербайджане допустили введение ЧП

В Азербайджане может быть объявлено чрезвычайное положение.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Внутри страны фиксируются случаи заражений. Объявлен особый режим карантина. Ввиду этого призываем граждан не выходить из дома, потому что вылечились всего 26 человек, хотя случаи инфицирования превышают 300. Если так и будет продолжаться, то в Азербайджане может быть объявлено чрезвычайное положение. Однако мы должны стараться, чтобы число случаев инфицирования не росло», — сказал Мамедов.