Лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала Brexit моделью для страны и допустила инициирование референдума о выходе из Европейского союза (ЕС) в случае прихода к власти.

Как передает #, об этом она заявила в интервью The Financial Times.

Она отметила о необходимости проведения реформ в ряде институтов ЕС, в частности в Еврокомиссии.

«Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить людям решать, как это сделала Великобритания», — заявила политик.

Как отмечает издание, данная партия с самого основания в 2013 году выступает за ограничение полномочий ЕС. Однако проведение референдума о выходе из объединения усложняется особенностями законодательства Германии и неоднозначной позиции внутри самой партии.