За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 308 человек.

Как сообщает оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 300, вторую дозу получили 305 человек, «бустерную» дозу – 2 409 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 294.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 669 883, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 341 971, вторую дозу получили 4 842 230, «бустерную» дозу – 3 244 010 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 241 672 человека.