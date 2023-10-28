В связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева сегодня состоялось мероприятие по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что мероприятие по посадке деревьев, организованное Министерством экологии и природных ресурсов, прошло с участием представителей Государственного таможенного комитета, Счетной палаты, Фонда возрождения Карабаха и волонтеров.

Во время акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад на площади в 2 гектара было высажено более 1000 саженцев эльдарской сосны и оливкового дерева, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.