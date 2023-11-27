1-5 декабря в выставочной галерее Музейного центра состоится персональная выставка лауреата международных конкурсов, члена Союза художников Наргиз Гулиевой, сообщает #.

Выставка под названием «Жизнь, прожитая в красках», посвящена 100- летию Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджана и комитета по культуре Милли Меджлиса.

Официальная церемония открытия выставки состоится 1 декабря в 18:00 . На выставке будут представлены новые работы Наргиз Гулиевой, которые создавались под влиянием личности и деятельности Гейдара Алиева . Наряду с работами Наргиз Гулиевой также будут представлены около 40 работ молодых и юных художников — воспитанников «Nargiz Art Studio».

Нужно отметить, что автором идеи проведения выставки является бывший Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, которая скоропостижно скончалась в сентябре 2023 года.

В знак уважения памяти Ганиры Пашаевой, экспозиция была составлена именно по ее рекомендациям и пожеланиям. «Жизнь, прожитая в красках» является третьей по счету выставкой Наргиз Гулиевой в Азербайджане. Наряду с активной деятельностью Наргиз также успела реализовать крупные творческие проекты за пределами страны — выставки в Лувр Карусель, Королевской галерее в Дубае (Dubai Art Fair), галерее «Берлин-Баку» , Культурном центре Азербайджана в Вене, “Alma Gallery” (Австрия), галерея «Нишарт» в Стамбуле, на международном форуме Тюрксоя в Венгрии (к 200-х летию венгерского поэта Петёфи), Art Camp в Карабахе (при поддержке Министерства культуры Азербайджана) — все эти проекты заняли достойное место в ее творческой биографии. Под ее руководством «Nargiz Art Studiо» совместно с посольствами Венгрии и Морокко провела республиканские конкурсы живописи с участием международного жюри.