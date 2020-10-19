В армянской правдивости засомневались даже русские…

Где граница между правдой и ложью – признаться, каждый раз, когда приходится слушать заявления армянских политиков и дипломатов, когда читаешь армянских горе — авторов, в голову приходит именно эта мысль, хотя пора привыкнуть и к этому, потому что история армянской лжи исчисляется не десятилетиями, возможно, даже не столетиями.

То же самое происходит и в эти дни. Да, армянские лидеры, издания и близкие к ним некоторые зарубежные СМИ без устали пишут и говорят об азербайджано-турецком военном тандеме, о сирийских боевиках, о каком –то Туране, даже о тюркском НАТО!

Первопричину всех этих пасквилей надо искать в глубоких психологических пластах армянского сознания: этот народ страдает манией величия!

В противном случае, этот карликовый народ не стал бы бредить о какой — то великой Армении! Не говорил бы об исключительности армянского народа!

Даже свое нынешнее поражение на фронте эти люди не могут объяснить объективными факторами – нет, они выдумывают какие-то бредни о турецкой помощи, о «сирийских боевиках»! А почему?

Потому что им всем почти тридцать лет вдалбливали такую чушь, что, якобы, армянская армия гораздо сильнее азербайджанской, якобы, азербайджанцы не могут воевать и т.д.

Их премьер в очередном «обращении» к своему народу даже заявил, что, якобы, азербайджанская армия «один на один» не справилась бы с «армией» НКР! Разве не является все это признаком шизофрении и мании величия?

Представьте себе, наша армия, т.е. армия страны с населением больше десяти миллионов, армия страны с бюджетом в десятки раз больше совокупного армянского (АР и НКР!) бюджета не может справиться с кучкой бандитов и головорезов, которые понаехали сюда из разных уголков мира, выдавая себя за карабахских армян.

Теперь о самом главном – о «сирийских боевиках» … Когда мы писали эти строки, шел двадцатый день войны. Представьте, за это время армяне не смогли предоставить хотя бы одно доказательство участия сирийских боевиков на стороне Азербайджана. Надо заметить, что даже российские издания, сперва поддержавшие армянские галлюцинации, сами начали сомневаться в правдивости представителей своего любимого форпоста («Сирийских наемников «отправляют» в Карабах виртуально», 17.10.20).

И тут мы вновь вынуждены объяснить сказки про «сирийских боевиков», в первую очередь, манией величия армян. Они не понимают, что если турецкие военные формирования воевали бы на стороне Азербайджана, мы гораздо быстрее взяли бы весь Карабах, потому что турецкая армия имеет огромный опыт войны не только с обычными войсками, но и с такими террористическими группировками, как армянские.

Когда говорят про «сирийских боевиков», мы сразу невольно вспоминаем ИШИД (ИГ или ИГИЛ), в лучшем же случае, курдские вооруженные отряды. Теперь постарайтесь ответить на один вопрос: «Неужели ИШИД (ИГ или ИГИЛ) или курдские военные подразделения будут воевать на стороне азербайджанских тюрков?» .

Согласитесь, что это чистейший абсурд – пусть армяне придумывают нечто более правдоподобное, ведь, и ложь должна быть «убедительной».

На днях во время теледебатов на одном из азербайджанских телеканалов один из азербайджанских депутатов ответил на все эти «обвинения» весьма оригинальным способом.

Он сказал: «Возможно, у нас сирийские боевики имеются, но только в тюрьме. Потому что ИШИД (ИГ или ИГИЛ), ПКК, вообще все сирийские боевики у нас объявлены незаконными, преступными террористическими группировками. Даже азербайджанцы, являющиеся членами этих организаций, при первой же возможности, арестовываются, как террористы и преступные элементы».

Думается, что тут дополнительные комментарии излишни. Но то, что в этой стране бок о бок десятилетиями жили и теперь живут представители самых различных этнических и религиозных групп, еще раз подтверждает, что в этой стране нет места каким — то религиозным фанатам, каким –то радикалам или же прочим элементам.