Под утро во Львове раздались взрывы. Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, в результате чего там начался пожар.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Он добавил, что также зафиксировали падение обломков «шахеда» в Дублянах. «Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно», — поделился он. Позже Садовый сообщил, что пожар в университете был ликвидирован и обошелся без жертв.

Также городской глава добавил, что в день рождения Степана Бандеры оккупанты полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще.

«Этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю», — прокомментировал мэр города. (УНИАН)