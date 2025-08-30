Во Львове убили общественно-политического деятеля Андрея Парубия, бывшего председателя Верховной Рады, сообщает Национальная полиция Украины.

Согласно информации, около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. Прибывшие на место правоохранители, обнаружили пострадавшего, который позднее скончался от полученных травм на месте происшествия.

Полиция ищет киллера и выясняет его личность. Пока официальных сообщений о мотивах убийства или возможных подозрениях относительно причастных лиц не поступало.

На Парубия уже совершали покушение: в 2014 году во время встречи с соратниками по самообороне майдана в политика бросили гранату.

Андрей Парубий сыграл ключевую роль в Революции Достоинства, став одним из лидеров Евромайдана. С ноября 2013 года он возглавил организацию палаточного городка на Европейской площади в Киеве и стал комендантом Майдана. Под его руководством была создана «Самооборона Майдана» — организованная структура, которая обеспечивала безопасность протестующих и координировала действия во время столкновений с правоохранителями. Эта инициатива стала основой для формирования добровольческих батальонов, которые впоследствии участвовали в боевых действиях на востоке Украины.