Геополитическая ситуация в Армении сегодня говорит об одном: Еревану жизненно необходимо отказаться от непомерных амбиций, где все вокруг и не вокруг армянское, и взглянуть в глаза истине. До последнего момента Армения надеялась на какой-то мифический «статус», который армяне пытались протащить с помощью России в итоговом заявлении. Однако, несмотря на жидкие потуги Пашиняна и старания Путина, последнее слово осталось за Ильхамом Алиевым. Он четко обозначил «красную линию» во время беседы с Путиным, сказав, что о статусе не может быть и речи.

Справедливости ради, стоит отметить, что и среди правящей элиты Армении порой находятся более или менее здравомыслящие особы. Они вынуждены согласиться с реальным положением дел, где Армения оказалась на обочине политической жизни, и на пропитание никто не подаст. Только есть и оборотная сторона медали, которой пытаются воспользоваться «настоящие патриоты» Армении.

Итак, завтра в Армении ожидается «грандиозный» митинг оппозиции в защиту «арцаха». Но вот оказия: в эту бутафорию не верят даже сами армяне. И знаете почему? В Армении не хотят гнаться за «арцахской» жар-птицей, которая только и делает, что «жарит». Данную ситуацию осознают и в правящей элите Армении. Пашинян и Ко фактически сбросили со своих плеч «карабахский» груз, оставив это бремя международному сообществу.

Однако, так называемые реваншисты в Армении пытаются ржавым ключиком открыть банковскую ячейку в швейцарском банке.Согласитесь, что «реваншисты» априори были обречены на провал. Но что интересно: армянство, которое кичилось монолитностью и единством в «арцахском вопросе», дало сбой. Причем на самом высшем уровне.

Так, говоря о митинге, запланированном на 5 ноября в Ереване «Движением сопротивления», спикер армянского парламента Ален Симонян высказал предположение, что оппозиция руководствуется лозунгом «если позориться, то позориться до конца».

«Ишхан Сагателян (депутат НС, один из координаторов Движения сопротивления – ред.) не понимает, что роль политического самоубийцы доверили ему. Я просто шокирован — как можно не понимать, что его толкают на политическое уничтожение», — сказал он.

Возможно, кому-то это покажется странным, но впервые я соглашаюсь с армянином. Не знаю, какие у него заоблачные мысли, но по сути он прав. Но с небольшой поправкой: не только армянская оппозиция, но и вся Армения в позоре.

И дело даже не в том, что зарвавшийся Ереван, чьи амбиции были взращены на больной идеологии, потерпел сокрушительное поражение в ходе 44-дневной войны. Причина в другом: несмотря на все шутовство Пашиняна и его команды, он четко осознает непреложную истину: приход к власти «реваншистов» означает конец самой Армении.

Армянская проблема «реваншистов» заключается во временном портале, где они застряли. Они все еще считают, что на дворе 90-ые годы, и им все дозволено.

Одним словом, для правящей элиты Армении пробил момент истины. Наверное. Армянам верить нельзя никогда. От слова НИКОГДА…