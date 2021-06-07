Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов официально стартовала в Армении.

Как передает Sputnik Армения, кампания продлится до 18 июня, после чего будет «день тишины». Само голосование состоится 20 июня.

Для участия в выборах зарегистрировались рекордные 23 партии и 4 блока.

Больше всего шансов пройти в парламент, по мнению экспертов, у партии «Гражданский договор» (лидер – Никол Пашинян), блока «Айастан» (Роберт Кочарян), блока «Честь имею» (Артур Ванецян при поддержке Сержа Саргсяна), партии «Процветающая Армения» (Гагик Царукян).

Также шансы попасть в парламент есть у «Просвещенной Армении» (Эдмон Марукян) и «Армянского национального конгресса» (Левон Тер-Петросян).

Партиям и блокам будет для осуществления кампании выделено в общей сложности 30 бесплатных (и при желании 60 платных) минут на Общественном телевидении, а также 120 минут (60 бесплатных + 90 платных) на Общественном радио.

Общее число избирателей, включенных в Регистр избирателей Армении, составляет 2.581.093. Для участия в голосовании по месту нахождения, а также для регистрации избирателей, не имеющих прописки, можно обращаться в полицию до 10 июня.