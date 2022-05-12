Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросят по делу о Второй карабахской войне. Об этом сообщил адвокат Ваан Ованнисян, который представляет интересы родителей погибших в ходе боевых действий, передает Sputnik Армения.

«Но когда будет допрос [Пашиняна], пока не ясно. Очередность действий решает следователь. Прокурор признал в качестве потерпевших 27 человек, еще по 15 родственникам мы представили ходатайство», — сказал он.

12 мая родственники погибших собрались у главного военного следственного управления Следственного комитета, где они дают показания по делу о боевых действиях. Именно потерявшие близких в 44-дневной войне семьи настаивают на привлечении к ответственности премьера Пашиняна.