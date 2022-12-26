Министр экономики Армении Ваан Кербоян призывает сделать все возможное для того, чтобы россияне не уезжали из страны.

Слова министра стали ответом на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина повысить налоги для тех граждан РФ, кто в том числе покинул страну после событий 24 февраля, передают армянские СМИ.

Кербоян считает, что данные меры должны в наименьшей степени повлиять на россиян.

«Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше», — сказал он.

При этом депутат от фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян предложил парламенту Армении написать письмо российским коллегам. Он подчеркнул, что российские специалисты изменили ситуацию в IT-блоке Армении в лучшую сторону.