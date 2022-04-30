Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне акций протестов оппозиционных партий заявила об опасности возникновения массовых беспорядков в республике.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы СНБ Армении.

«СНБ сообщает, что в настоящее время в Армении существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, в связи с чем призываем не поддаваться возможным провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздерживаться от недопустимых практик разжигания ненависти, вражды, подстрекательства к насилию», — отмечается в заявлении.

В Армении с 25 апреля проходят масштабные акции протеста оппозиции, в которых участвуют сторонники блока второго президента республики Роберта Кочаряна «Армения», Республиканской партии Армении и парламентского блока «Честь имею» Артура Ванецяна.