В Армении арестована группу армянских военнослужащих, обвиненных в нарушении боевого устава в ходе боев 16 ноября.

Как сообщает  Sputnik Armenia, в сообщении Следственного комитета говорится, что в тот день, в 11:30 во время боев командир оборонительного пункта, старший и двое дозорных нарушили боевой устав и правила боевого дежурства.

В частности, армянские военные оставили свой пост и обратились в бегство. Еще 24 военнослужащих ВС Армении попали в окружение и были пленены наводящими порядок азербайджанскими военнослужащими.

В рамках уголовного дела арестован еще один офицер. Выяснилось, что заместитель командира батальона по воспитательной части майор Н.Е., будучи назначенным старшим по позиции, закрепленной за батальоном, оставил ее.

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