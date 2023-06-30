Главы МИД Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян на этой неделе встретились в пригороде Вашингтона — Арлингтоне, чтобы провести очередной раунд двусторонних переговоров за закрытыми дверями.

Это второй раз менее чем за два месяца, когда Байрамов и Мирзоян собрались вместе в недавно отремонтированном Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца при Государственном департаменте.

Госсекретарь Энтони Блинкен встретился лично с каждым министром, а затем провел встречу с ними двоими вместе. «Диалог — ключ к прочному миру», — написал позже Блинкен в Twitter.

В четверг высокопоставленные дипломаты Армении и Азербайджана завершили свои трехдневные переговоры под Вашингтоном.

На последнем брифинге представитель пресс-офиса Госдепартамента Ведант Патель заявил, что переговоры под руководством США с министрами иностранных дел «были конструктивными», и обсуждения продолжаются.

Известно также, что в среду министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретились в Белом доме с советником президента Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Я призвал Армению и Азербайджан продолжить движение к миру, а также избегать провокаций и снижать напряженность, чтобы укрепить доверие», — написал Салливан в Twitter после встречи.

Вечером в четверг по бакинскому времени госсекретарь Энтони Блинкен принял участие в заключительном заседании двусторонних мирных переговоров за пределами Вашингтона со своими азербайджанским и армянским коллегами.

Понятно, что больших подробностей о содержании диалога в Арлингтоне вряд ли удастся дождаться в ближайшие дни. Однако вопросы у общественности есть. В какой точке сейчас находится переговорный процесс? Он скорее близок к какому-то прогрессу, к успеху, либо же, напротив, демонстрирует регресс, застой? Каков тут главный тормозящий фактор – интересы Москвы, или упрямство самих сторон (Баку и Еревана), предъявляющих каждая свои условия к проекту мирного договора?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Переговоры идут над конкретным текстом договора о мире и нормализации межгосударственных отношений. Значительная часть этого документа согласована. Есть принципиальные вопросы, по которым стороны расходятся. Если и по ним удастся выйти на взаимоприемлемые формулировки, то рамочное соглашение может быть готово к парафированию.

Но, скорее всего, даже в этом случае главы МИД не будут форсировать процесс и вопрос останется открытым до предстоящей в середине июля встречи первых руководителей Азербайджана и Армении с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем в Брюсселе. Высока вероятность того, что на саммите Европейского Политического Сообщества осенью этого года в Испании нормализация между нашими странами получит договорное оформление.

Не думаю, что Москва при нынешнем ее внешнеполитическом и внутриполитическом состоянии окажется способной подорвать этот процесс.

Публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Москва заинтересована в сохранении своих сильных позиций по отношению к Еревану и Баку. Это ей удавалось и в ходе войны в Украине. Однако заявления некоторых лидеров Армении вызывают в Кремле озабоченность, нет ли намерений умалить роль Москвы в мирных переговорах?

Последние встречи при посредничестве Запада и США вызывают беспокойство в Москве.

Мир между Арменией и Азербайджаном близится. Самым разумным были бы прямые переговоры, с минимальной ролью посредников. Основные положения уже ясны и оговорены.

Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы:

— Тормозящие факторы это:

1) зависимость сторон от Москвы;

2) незаинтересованность Москвы в урегулировании армяно-азербайджанских отношений под руководством западных дипломатов.

Пока российские базы стоят в Армении, а миротворческий контингент в Карабахе, и война в Украине не завершилась в ее пользу, добиться мира на Южном Кавказе не удастся.

Переговоры нужны только для того, чтобы стороны не наломали больше дров. И чтобы оставалась переговорная основа на будущее. Что не плохо и необходимо для мира.