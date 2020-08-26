В Анталье из-за коронавируса запретили некоторые виды развлечений

Управление общей гигиены провинции Анталия предупредило, что на курорте запрещены пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие «дым, туман и цветные порошки», сообщает Турпром.
Ограничения объясняются риском заражения Covid-19 в связи с отсутствием масок и нарушением общих правил гигиены.
Как заявил созванный Генеральный совет по санитарии провинции Анталия подобные мероприятия, в условиях вспышки коронавируса, создают подходящую влажную среду для передачи заболевания. Кроме того, так как на «пенных вечеринках» никто не надевает маски и не соблюдает дистанцию, риск заражения увеличивается.
Подразделения правоохранительных органов, портовые власти, управления провинций и муниципалитеты будут проводить соответствующие проверки.