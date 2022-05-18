Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции, написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей заметке для шведской газеты Expressen.

Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.

«Такие страны, как Турция, ставшие мишенью терроризма, усердно работают над устранением этих двойных стандартов. Учитывая эту историю, для Турции было бы неприемлемо наблюдать за тем, как Швеция пытается вступить в НАТО, не пересмотрев свою позицию. С точки зрения Турции, борьба с такими людьми, которые изображают из себя просителей политического убежища для шведского народа, несмотря на то, что они были причастны к преступлениям против невинных людей в Турции, является непременным условием союза», — пишет Алтун в своей статье. Он выразил уверенность, что «шведский народ почувствовал бы то же, что сегодня чувствуют турки, если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете».

«Мы, безусловно, рады, что Швеции не угрожает такая террористическая угроза, но я хочу очень четко заявить, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Если Швеция ожидает, что вторая по величине армия НАТО встанет на ее защиту в случае нападения, она должна принять этот факт», — говорится в статье.