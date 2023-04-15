Правоохранительные органы Великобритании задержали 118 активистов из движения защиты животных Animal Rising после протестной акции на ипподроме Эйнтри на севере Англии. Об этом в субботу сообщила полиция графства Мерсисайд, передает ТАСС.

«Всего 118 человек были задержаны по подозрению в причинении <…> ущерба и нарушении общественного порядка», — заявил помощник главного констебля полиции Мерсисайда Пол Уайт. В полиции подчеркнули, что «уважают право на мирный протест и выражение своего мнения, но не будут терпеть криминальное поведение и беспорядки».

Активисты Animal Rising в субботу сорвали начало одних из самых престижных конных скачек Великобритании Grand National, которые ежегодно проводятся на ипподроме Эйнтри близ Ливерпуля в присутствии более 70 тыс. человек. Нескольким зоозащитникам удалось пробраться на скаковой круг, в результате чего старт главной гонки был отложен примерно на 12 минут. Отмечается, что еще трое активистов Animal Rising были задержаны по подозрению в сговоре с целью нарушения общественного порядка.

«Наши действия направлены на то, чтобы люди увидели полную картину: мы не можем называться нацией любителей животных, если наши ценности не подтверждаются поступками, — заявил представитель Animal Rising Натан Макговерн. — Мы пользуемся этим большим событием, чтобы запустить национальный разговор об испорченных отношениях — не только с лошадьми, а в целом с животными».

Как отметил телеканал Sky News, за последние 23 года на скачках на ипподроме Эйнтри умерли более 60 лошадей. В частности, в субботу после падения при преодолении первого барьера во время главной гонки умерла лошадь Хилл Сикстин. Кроме того, еще две лошади умерли во время менее статусных гонок в рамках Grand National в четверг и субботу утром. По словам представителей Animal Rising, именно подобного развития событий они и хотели избежать путем своей акции протеста.