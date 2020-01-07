В Англии обнаружено более 50 могил времен Римской Британии

Более 50 захоронений времен Римской Британии обнаружены на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет на юго-западе страны, сообщила во вторник газета Guardian.

По словам археологов, благодаря находке в графстве Сомерсет возможно раскрыть значительные детали жизни и смерти жителей юго-запада Великобритании после римского завоевания. Отмечается, что некоторые из людей, похороненных на этом кладбище, при жизни занимали высокое положение.

«Этот объект является значительным открытием. Люди, очевидно, обладали неким статусом», — заявил археолог Стив Мембери, курировавший раскопки.

Большинство могил выложены внутри камнем и закрыты плитами. Археологи обнаружили в некоторых из них глиняную посуду и ювелирные изделия. Также была найдена монета второй половины первого века нашей эры и кусок резной кости, которая, вероятно, была частью рукояти ножа. (РИА Новости)