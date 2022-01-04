В Алматы прекратили работать мессенджеры What’s App и Telegram, сообщает Sputnik Казахстан.

Кроме того, в городе не работает мобильный интернет.

Ранее протесты захлестнули весь Казахстан: люди требуют отставки правительства.

Протесты из-за цен на газ начались в Мангистауской области Казахстана. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли в два раза — до 120 тенге за литр (приблизительно 21 рубль).

Бунтуют как регионы, так и города-миллионники. Демонстранты заполонили улицы Нур-Султана, Алматы, Жанаозена, Актобе и Актау. Протестующие в Актау выдвинули новое требование: президент Касым-Жомарт Токаев должен приехать к ним на встречу. Митингующие пытаются штурмом взять здание областной администрации.

Сначала власти пошли навстречу и объявили о снижении цен до 80-90 тенге. Затем согласились снизить цены на газ ниже изначальных — до 50 тенге.