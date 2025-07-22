В Индии обе палаты парламента не могут продолжить работу второй день подряд из-за выступлений представителей оппозиции, требующих обсуждения операции «Синдур». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

В публикации говорится, что заседания парламентариев уже дважды приходилось откладывать. Во вторник, согласно сообщению, в нижней палате планировали обсудить вопросы, связанные с фермерами.

Один из спикеров Ом Бирла, обращаясь к оппозиции, заявил, что они не хотят, чтобы палата продолжала свою работу, не хотят обсуждать вопросы фермеров. Он подчеркнул, что представители оппозиции не могут приносить плакаты в палату.

Похожая ситуация произошла в парламенте днем ранее.