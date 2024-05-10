В Алматы состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Об этом передает Министерство иностранных дел Армении.

В ходе встречи главы МИД обменялись мнениями по региональным вопросам.

Кроме того, была подчеркнута символичность встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы с учетом значимости Алма-Атинской декларации 1991 года в процессе нормализации отношений между двумя странами.

Были рассмотрены вопросы развития региональных экономических и транспортных связей.