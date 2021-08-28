В американском штате Алабама закончились места для тел погибших от коронавируса, власти были вынуждены задействовать половину мобильных рефрижераторов, сообщает CNN.

«Обычно они проводятся в случае массового несчастного случая, например, когда одновременно появляется большое количество тел. На самом деле это тяжелая ситуация, которая сейчас имеет место в больницах Алабамы», — заявил доктор Cкотт Харрис из Университета Джона Хопкинса.

По его словам, в США на данный момент очень тяжелая ситуация с коронавирусом — за последнюю неделю смертность выросла в 14 штатах на 50%, а еще в 28 штатах количество смертей увеличилось на 10%.

«У нас настолько много умирающих людей, что негде разместить эти тела. Мы действительно находимся в кризисной ситуации», — добавил Харрис