Израильские волонтёры сообщили, что обнаружили на территории кибуца Беэри, расположенного недалеко от сектора Газа, более 100 тел жителей, погибших после нападения группировки ХАМАС 7 октября.

Один из местных жителей рассказал, что кибуц полностью разрушен.

Всего в Беэри проживали около тысячи человек. Это означает, что джихадисты убили каждого десятого жителя. Число погибших при этом может увеличиться.

Кибуц Беэри на юге Израиля был одним из населённых пунктов, атакованных утром 7 октября боевиками ХАМАС. Армия обороны Израиля вела за него бой несколько часов. Поступали сообщения о том, что некоторые жители находятся в заложниках.

Представители израильской армии ранее высказывали предположение, что до Беэри из Газы мог быть прорыт подземный тоннель, по которому бойцам ХАМАС приходило подкрепление. (svoboda.org)