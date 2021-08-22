В Агсуинском районе произошел пожар в горной местности.

Как передает МЧС, на горячую линию «112» поступила информация о пожаре, начавшемся в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Сураханы Агсуинского района.

К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и личный состав Войск гражданской обороны МЧС, сотрудники Центра лесного хозяйства МЭПР и местные жители.

Мероприятия по тушению пожара продолжаются.

По предварительной информации, горят кустарники на территории 10 га.

Дополнительная информация будет предоставлена.