В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения

Новые ограничительные меры вводятся в Афинах с 21 сентября в связи с ростом числа инфицированных COVID-19.

О мерах было объявлено на минувшей неделе, их перечень опубликовали в официальной правительственной газете в воскресенье. Действовать они будут во всем столичном регионе Аттика две недели, с 21 сентября по 4 октября.