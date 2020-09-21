В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения

Новые ограничительные меры вводятся в Афинах с 21 сентября в связи с ростом числа инфицированных COVID-19.
О мерах было объявлено на минувшей неделе, их перечень опубликовали в официальной правительственной газете в воскресенье. Действовать они будут во всем столичном регионе Аттика две недели, с 21 сентября по 4 октября.
Предусматривается, что максимальное количество участников собраний в закрытых помещениях и на открытом пространстве должно быть не больше девяти человек. Прекращают работу кинотеатры, отменены концерты.
На свадьбах, крещениях и похоронах должно быть не более 20 человек.
«В целях защиты граждан, принадлежащих к уязвимым группам или достигших 65 лет и старше, рекомендуется ограничить в течение следующих 14 дней их передвижения», — говорится в постановлении.
Людям старше 65 лет предлагается избегать контактов со всеми, кроме их ближайшего семейного окружения, и воздержаться от поездок на общественном транспорте.(РИА Новости)