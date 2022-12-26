Три иностранные неправительственные организации (НПО) приостановили свою деятельность в Афганистане из-за запрета временного правительства на работу женского персонала. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune.

По ее данным, международная организация Save the Children, Норвежский совет по делам беженцев и организация CARE International заявили, что приостанавливают свои программы в ожидании объяснений от временного правительства, сформированного движением «Талибан».

«Мы не можем эффективно помогать детям, женщинам и мужчинам в Афганистане, которые срочно нуждаются в нашей помощи, без участия нашего женского персонала», — цитирует издание заявление организаций.

Иностранные НПО подчеркнули, что без участия женщин они не смогли бы оказать помощь с августа 2021 года миллионам нуждающихся в ней жителям Афганистана.

Отдельно свое заявление опубликовала базирующаяся в США неправительственная гуманитарная организация Международный комитет спасения (IRC). НПО, которая работает в Афганистане с 1988 года, сообщила, что впервые вынуждена приостанавливать свою работу. Организация подчеркнула, что полагается на работу женского персонала. В ее рядах работают более 8 тыс. человек, причем 3 тыс. из них — женщины.