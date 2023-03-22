Как минимум девять человек погибли в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате землетрясения. Отмечается, что эпицентр находился в соседнем Афганистане. Там погибли два человека, оба в восточной афганской провинции Лагман.

Об этом сообщает # со ссылкой на издание News.

Еще 44 человека получили ранения в результате стихии.

Ранее сообщалось, что два десятка жилых домов были разрушены в Афганистане после землетрясения.

Подземные толчки были такой силой, что в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане их ощутили.