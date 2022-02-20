Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби (ОАЭ), руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, сообщает The National News.

Находка позволила сделать ученым новое открытие — строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ. Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, тоже расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.

Специалисты полагают, что в каменных постройках, вероятно, располагались первые общины этой богатой страны. Они представляли собой простые круглые помещения до метра в высоту. В комнатах археологи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел. Их использовали для охоты.

Эксперты пока не выяснили, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад.

В издании также отмечают, ранее считалось, что катализатором поселений в этом районе стали морские торговые пути, которые как раз развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше.