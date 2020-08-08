В Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди туристов

Первый случай заболевания COVID-19 среди отдыхающих зарегистрирован в Абхазии. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — цитирует «РИА Ноовсти» данное заявление.

На текущий момент в Гудаутской ЦРБ находятся на лечении 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

По данным на 8 августа, общее число случаев COVID-19 в Абхазии составляет 134, выздоровевших — 38, три человека скончались.

Граница между Россией и Абхазией открылась 1 августа, после того как председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

В тот же день глава минздрава республики Тамаз Цахнакия заявил, что россияне, которые заболеют COVID-19 в Абхазии, получат первую помощь на месте, но основной курс лечения пройдут на родине (aif.ru)