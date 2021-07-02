Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в пятницу провинцию Сакарья, где побывал на заводе по производству гусениц для танков, сообщает Агентство Анадолу.

Глава государства отметил, что владельцем предприятия остается Министерство национальной обороны Турции, которое периодические контролирует производственный цикл.

«В 2018 году это предприятие, основанное еще в 1973 году, было передано на 25 лет частным инвесторам. Завод на сегодняшний день управляется частной оборонной компанией BMC, однако владелец — государство», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, в период Операции [1974 года] по поддержанию мира на Кипре, предприятие в районе Арифийе сыграло важную роль в обеспечении потребностей турецкой армии.

На этом же предприятии ранее была произведена 281 единица самоходных артиллерийских установок «Fırtına» (Шторм), что позволило снизить затраты на САУ с 10 млн долларов до 4,2 млн долларов, отметил президент.

Здесь же производится модернизация танков, а также готовится серийное производство первого отечественного танка Altay, сказал турецкий лидер.

«Первые танки Altay турецкого производства планируется передать ВС Турции в начале 2023 года. Эти танки будут также производиться на этом предприятии», — сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган также коснулся темы внешнеполитических приоритетов Анкары.

«Турция сохранит присутствие и в Ливии, и в Азербайджане, и в Сирии, и в Восточном Средиземноморье», — заверил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция вне всяких сомнений возьмет то, что ей полагается по праву. «Мы продолжим разведочные работы в Восточной Средиземноморье, в особенности у берегов Кипра», — сказал он.