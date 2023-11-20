Для получателей пенсионных и других видов социальных выплат из Государственного фонда социальной защиты населения при безналичных расчетах будут применяться льготы и скидки.

Как сообщает #, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты населения Гималай Мамишов сказал на презентации проекта «Социальный партнер».

По его словам, проект рассчитан на граждан, получающих пенсии, пособия, стипендии, адресную государственную социальную помощь и компенсации по линии Госфонда:

«При совершении этими гражданами безналичного расчета по банковским картам, на которые им начисляются пенсии и другие выплаты, за покупки в магазинах, аптеках, клиниках, страховых, туристических и банковских организациях, являющихся партнерами проекта, они получат льготы и скидки».

Г.Мамишов отметил, что проект направлен на усиление социальной защиты лиц, получающих соцвыплаты.