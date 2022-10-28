Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало данные о числе россиян, приехавших в республику в этом году. По данным МВД, с января по конец сентября в Узбекистан въехали 318 156 граждан России, причём большинство из них – с июля по сентябрь включительно.

Реальное число въехавших в Узбекистан россиян на сегодняшний день может быть выше за счёт тех, кто приехал в октябре, вскоре после объявления в России мобилизации.

По данным Госкомстата Узбекистана, которые цитирует «Интерфакс», число туристов из России в январе – сентябре выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года.

МВД не приводит данных, какое число граждан России въехали в Узбекистан с целью остаться в стране, а сколько вернулись в Россию или продолжили свой путь в другие страны.

Население самого Узбекистана, по данным на середину 2022 года, составляет около 35,5 млн человек.

Издание Forbes в начале октября оценило число россиян, покинувших родину после начала войны в Украине, как минимум в 700 тысяч.