Провоенные и близкие к российским силовым структурам телеграм-каналы сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности командира 106-й дивизии ВДВ генерал-майора Владимира Селивёрстова.

Дивизия Селивёрстова в начале войны находилась в Киевской области, а с января этого года воевала на бахмутском направлении.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что причина увольнения военачальника неизвестна, но поводом якобы мог послужить «неуступчивый характер» генерала. «Селивёрстов не всегда был согласен с решениями штаба ВДВ», – говорится в посте.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» отмечает, что за генерала пытался вступиться губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время визита в Москву в пятницу, но результатов это не принесло.

Офис президента Украины называл 106-ю дивизию причастной к убийствам в начале прошлого года мирных граждан в городах Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене. (svoboda.org)