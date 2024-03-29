С начала наступательных операций России в октябре 2023 года российские войска захватили 505 кв. км территории Украины.

Как передает АПА, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что в период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца прошлого года.

«Такой темп продвижения может быть обусловлен сочетанием нехватки оружия у украинцев и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью», — предполагают военные аналитики.