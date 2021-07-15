Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора «О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь».

Согласно документу, утвержден договор «О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь», подписанный 18 мая 2021 года в Баку.